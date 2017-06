Mahmoud Abbas souffle le tiède et le glacial

Comme de coutume les messages émanant de l’Autorité Palestinienne sont fait pour brouillers les cartes. Mahmoud Abbas ou ses proches font des déclarations quelque peu apaisantes mais ce sont celles qui expriment leurs intentions réelles qui sont à retenir, ce qui n’est d’ailleurs pas plus mal pour peu que les oreilles veuillent bien écouter.

Le conseiller économique de Mahmoud Abbas, Muhmad Mustapha a déclaré sur la chaîne Bloomberg que le chef de l’AP serait prêt à faire des gestes significatifs en vue d’une relance des négociations avec Israël: ne plus mettre comme condition préalable l’arrêt de la construction juive en Judée-Samarie et à Jérusalem, freiner les actions en justice contre les soldats de Tsahal devanjt la Cour pénale internationale de La Haye et mettre en veilleuse (provisoirement) les initiatives anti-israéliennes à l’ONU. Un grand merci donc à Mahmoud Abbas pour sa sollicitude.

Ces gestes ne sont d’ailleurs pas des cadeaux car une relance des pourparlers ne doit pas nécessiter de conditions préalables.

Mais face à cette poudres aux yeux qui est sans doute le résultat de lourdes pressions américaines, le porte-parole de Mahmoud Abbas, Nabil Abou Rodeineh a réaffirmé presque au même moment les intentions de l’AP concernant ces mêmes localités juives de Judée-Samarie: « …le caractère illégal des localisations juives a été reconnu par la communauté internationale à la quasi unanimité tant sur la Rive occidentale que dans la partie orientale de Jérusalem (…) Le peuple palestinien est déterminé à établir son Etat avec Jérusalem-Est comme capitale et sans la présence de la moindre localité juive ou de colons juifs ».

Photo Flash 90