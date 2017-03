Mahmoud Abbas persiste et signe !

Le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a repris son langage diplomatique qui ne reflète nullement les positions qu’il adopte généralement lorsqu’il prend la parole devant les Palestiniens. En visite en Allemagne, il a donné jeudi soir une conférence à l’Académie Adenauer de Berlin. Il a notamment prétendu que ‘le peuple palestinien était le descendant du peuple cananéen il y a 4 000 ans’.

Ce type d’allégations mensongères n’est pas nouveau. Elles font partie du ‘narratif’ palestinien utilisé depuis un certain temps pour tenter de justifier des revendications non fondées. Abbas a ensuite affirmé que ‘les Palestiniens ne réclamaient que 22% du territoire de la Palestine historique ( !)’, faisant allusion à un Etat sur les lignes d’avant 1967, et qu’ils s’en contenteraient’.

Il a poursuivi ses assertions inexactes en déclarant : « Tout dépend maintenant de ce que veut Israël. Souhaite-t-il un seul Etat binational ? Un Etat d’apartheid qui pratique la discrimination raciale ? Nous ne le voulons pas et le monde ne l’acceptera pas ».

Abbas doit rencontrer dans la journée la chancelière allemande Angela Merkel. Il se rendra ensuite en Belgique. Puis il s’envolera la semaine prochaine pour Amman afin de participer à un sommet des Etats arabes.