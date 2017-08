Mahmoud Abbas menace une nouvelle fois de démanteler l’Autorité Palestinienne

Chaque visite d’émissaires américains dans la région entraîne son cortège de menaces et d’exigences de la part de l’Autorité Palestinienne. A la veille de l’arrivée de Jason Greenblatt et Jared Kushner, Mahmoud Abbas menace de démanteler l’Autorité Palestinienne et de remettre les clés à l’OLP. C’est le quotidien Al-Hayat paraîssant à Londres qui l’affirme en citant des sources proches du chef de l’AP.

Selon ces sources, Mahmoud Abbas est en colère contre l’attitude adoptée par l’Administration Trump envers lui. Le chef terroriste brandit également la menace de demander à l’ONU la reconnaissance de la « Palestine » comme membre à part entière lors de la prochaine assemblée générale. Enfin, il exigerait une lettre officielle signé par le président Donald Trump, Jared Kushner et Jason Greenblatt sur leur accord aux conditions qu’il émet toujours pour une reprise du dialogue avec Israël: l’arrêt total de la construction juive en Judée-Samarie et dans les parties libérées de Jérusalem ainsi que la promesse du maintien de la solution des deux Etats.

Par ailleurs, une délégation de l’AP s’est envolée pour La Haye afin de rencontrer la Procureure générale Fatou Bom Bensouda afin d’entamer des poursuites contre l’Etat d’Israël pour « crimes de guerre »!

Photo Hadas Parush / Flash 90