Mahmoud Abbas et l’AP luttent tous azimuts contre l’intention de Donald Trump

Les responsables de l’Autorité Palestinienne tentent par tous les moyens de dissuader le président Donald Trump de faire cette fameuse déclaration mercredi, reconnaîssant Jérusalem pour ce qu’elle est…la capitale indivisible du peuple juif et de l’Etat d’Israël. Tout est bon pour faire changer le cours des choses, y compris les menaces de violences, tactique habituelle dans cette culture mafieuse.

Les pressions sont à ce point fortes, avec le concours de la Jordanie, que Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain a cru bon de déclarer lundi au Forum Sabban que « Donald Trump n’a pas encore vraiment pris sa décision » et « qu’il étudie encore les implications d’une telle déclaration et les différentes alternatives ». Une phrase qui pourrait annoncer un revirement de dernière minute.

Le secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP, Saeb Arekat y est allé de son mensonge quotidien, et après avoir annoncé « du sang et de la violence », une « guerre de religion » et « une anarchie générale » en cas de reconnaissance de Jérusalem, il a déclaré: « La présence et l’identité palestiniennes à Jérusalem sont anciennes de plusieurs milliers d’années ». « Une telle décision américaine équivaudrait à reconnaître l’occupation colonialiste de Jérusalem » a également déclaré le terroriste en complet-cravate.

Parallèlement, la Jordanie a entamé une campagne diplomatique et a convoqué une réunion d’urgence de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) afin de faire pression sur la Maison-Blanche.

Malgré leurs dissensions à nouveau de plus en fortes et les insultes réciproques, le Fatah et le Hamas se sont retrouvés unis sur leur opposition à la déclaration attendue de Donald Trump. Mahmoud Abbas et Ismaïl Hanyeh se sont même parlé au téléphone pour convenir que les « Palestiniens » doivent montrer un front uni contre cette initiative américaine.

Photo Flash 90