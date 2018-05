Mahmoud Abbas: “Hitler désirait un Etat juif en Palestine qui soit son allié”!!

Le chef de l’Autorité Palestinienne s’est fendu d’un nouveau discours antisémite dont il a le secret. Devant le Conseil national ‘palestinien’ à Ramallah il a voulu donner un “cours d’histoire” selon ses propres termes – façon OLP – c’est à dire fait de mensonges, de distorsions et de négationnisme.

Mahmoud Abbas a d’abord abordé la question de l’antisémitisme européen et notamment des pogroms et de la Shoah. Sur ce point il a “expliqué” “Depuis le 11e siècle et jusqu’à la Shoah les Juifs n’ont pas été persécutés en raison de leur religion ou de leur origine mais du fait de leur attitude dans la société et notamment leur pratique de l’usure et de la banque…”. Puis, avec aplomb, il a comparé: “Il y avait des Juifs en terre arabe. Pourquoi n’y a-t-il pas eu un seul cas de violence contre les Juifs? Pas une seule. Me direz-vous que j’exagère? Je vous mets au défi! Pas un seul cas de violence contre les Juifs en 1400 ans d’histoire!”

Le chef terroriste est revenu sur les propos qu’il avait tenus il y a quelques mois de cela, sur “l’Etat d’Israël comme projet colonialiste européen qui n’a rien à voir avec le judaïsme” et a accusé les Européens “d’avoir voulu résoudre la question juive sur le dos des Palestiniens”. Il a également repris la théorie fumeuse selon laquelle les Juifs européens ne seraient pas originaires d’Erets Israël mais seraient des descendants de Turcs: “Il n’y a aucun lien entre les Juifs ashkénazes et cette terre”, a-t-il affirmé.

Mahmoud Abbas, qui a fait une thèse de doctorat révisionniste, n’a pas oublié sa fameuse accusation de collusion entre les nazis et les sionistes. Il a affirmé qu’Hitler avait fait une proposition aux Juifs d’Allemagne (sur proposition des dirigeants sionistes) en vertu de laquelle tout Juif qui voudrait émigrer en Palestine pourrait prendre son argent et ses biens mobiliers avec lui. “Et que voulait Hitler? Que l’Etat juif (en Palestine) devienne son allié”, a-t-il osé dire.

Et le mufti de Jérusalem Hadj Amin Al-Husseini? Connais pas….

Vidéo:

blob:https://www.mako.co.il/e5ad063d-5437-4fb1-a4da-4b8e2b496a4b

Photo Flash 90