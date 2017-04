Mahmoud Abbas envisage de se déconnecter de la bande de Gaza

Rien ne va plus entre le Fatah et le Hamas dont les relations tumultueuses oscillent entre tentatives de réconciliation nationale et accusations et menaces mutuelles.

Cette fois-ci, la crise paraît très sérieuse. Selon des proches du chef de l’Autorité Palestinienne, celui-ci s’apprêterait à poser un ultimatum à la direction du Hamas à Gaza: « Cédez-nous le pouvoir ou nous cesserons l’aide financière de l’AP ». Ce scénario aurait des conséquences dramatiques sur la population de Gaza car c’est l’AP qui règle notamment les factures d’eau et d’électricité de la population ainsi que les frais médicaux. Mais les proches de Mahmoud Abbas assurent qu’il est cette-fois décidé à aller jusqu’au bout. Ils rappellent que le Hamas engrange des centaines de millions de dollars par les impôts qu’il collecte auprès de sa population mais traîne les pieds pour régler ses factures.

Ce nouveau pic de tension entre ces deux factions terroristes pourrait aussi avoir des conséquences pour Israël. Au pied du mur, le Hamas pourrait en effet tenter de faire diversion et de se sortir de cette situation en provoquant militairement Israël sous prétexte de grave crise humanitaire dans la bande de Gaza.

Mais il est fort à parier qu’avant que Mahmoud Abbas ne mette ses menaces à exécution, il y aura encore des tentatives de médiation notamment de la part de certains pays arabes.

