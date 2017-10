Mahmoud Abbas: « Pas d’Etat palestinien dans un avenir proche »

Le chef de l’Autorité Palestinienne a évoqué les derniers développements interpalestiniens, principalement la reprise (annoncée) du contrôle de la bande de Gaza par l’AP. Il a cependant lancé un avertissement au Hamas dont les intentions ne sont pas très claires dans ce tournant assez spectaculaire de politique: « Nous n’accepterons d’aucune manière une situation telle que celle créée au Liban par le Hezbollah ». Mahmoud Abbas faisait allusion à une configuration où le Hamas resterait une organisation armée autonome et parallèle au pouvoir en place.

Puis il a fait cette déclaration pour le moins étrange: « Viendra un jour où il y aura un Etat palestinien, mais pas dans un avenir proche »!

Selon un journaliste spécialiste des affaires arabes, Avi Issakharov, six ans après avoir pris le pouvoir par la force dans la bande de Gaza, la stratégie choisie par le Hamas serait désormais la suivante: se trouvant dans une situation financière et politique très difficile, l’organisation terroriste aimerait remettre à Mahmoud Abbas les clés de la gestion civile quotidienne de la bande de Gaza – autrement dit faire le « sale boulot » – avec l’espoir que la population se révolte un jour contre l’AP, et quant à elle, elle resterait une force « militaire » indépendante à l’image du Hezbollah au Liban. Le chef du Hamas à Gaza Yahia Sinwar a d’ailleurs déjà averti que son organisation ne compte aucunement « abandonner les armes et la résistance ».

Ce dont ne veut pas Mahmoud Abbas, mais qui risque fort de se réaliser…

Photo Hadas Parush / Flash 90