Mahmoud Abbas « convoqué » à Riyad

Selon le site Debka, le chef de l’Autorité Palestinienne en visite à Paris aurait reçu un message urgent de la part du prince héritier saoudien Muhamad bin Salman ainsi que du prince héritier des Emirats arabes unis Mohamed bin Zayed. Ils lui auraient exigé d’interrompre son séjour dans la capitale française et de se rendre à Ryad dès dimanche.

Les deux princes auraient l’intention de demander au chef de l’AP de cesser de s’opposer aux dernières démarches diplomatiques américaines sur le conflit israélo-palestinien et également de renoncer à l’initiative diplomatique anti-américaine lancée avec la collaboration de la Jordanie et de la Turquie.

Et pour rendre cet ultimatum effectif, le prince héritier saoudien a fait arrêter à Riyad Sabih al-Masri, personnalité connue et richissime homme d’affaires jordano-palestinien juste avant qu’il ne prenne l’avion pour quitter l’Arabie saoudite pour Amman. Sabih al-Masri est issu d’une famille de notables de Sichem et il est le plus grand milliardaire en Jordanie. Il est également directeur de l’Arab Bank et de la « bourse palestinienne » à Sichem. C’est un proche du roi Abdallah II de Jordanie ainsi que de Mahmoud Abbas. Son cousin, Naïm al-Masri est l’homme le plus riche de l’Autorité Palestinienne et l’un des personnages les plus influents dans l’entourage du chef de l’AP.

Il s’agit d’un développement particulièrement intéressant qui lève le voile sur les ententes nouvelles qui sont en train de se tisser sur un axe Washington-Riyad-Jérusalem.

Photo Twitter