Mahmoud Abbas appelle à la relance des pourparlers

Ayant reçu sur un plateau les conditions idéales pour le faire, le chef terroriste Mahmoud Abbas a adopté l’attitude du « bon prince » et appelle le gouvernement israélien à revenir à la table des négociations. Le chef de l’Autorité Palestinienne esquivait à chaque fois les appels de Binyamin Netanyahou mais cette fois-ci, il a reçu le plus beau cadeau qu’il pouvait espérer, avec en plus l’aide de Barack Obama: une résolution qui déclare illégale la présence juive dans toute la Judée-Samarie et à Jérusalem, alors qu’avant il était encore question de « frontières qui seraient à définir entre les deux parties ».

Photo STR / Flash 90