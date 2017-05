Magistral discours pro-israélien de Donald Trump (vidéo)

Le président américain Donald Trump a achevé sa visite en Israël par un discours rare et magistral prononcé au Musée d’Israël. On peut sans hésiter dire que ce fut le discours le plus pro-israélien – sioniste même – jamais prononcé par un président américain en Israël. Les propos de Donald Trump ont été à de nombreuses reprises interrompus par des applaudissements de la part de l’assistance. A la fin de son intervention, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a chaleureusement et longuement serré la main du président américain.

Voici les discours du Premier ministre Binyamin Netanyahou et du présient Donald Trump dans leur intégralité (à partir de la minute 34)

Vidéo:

