Magistral discours de Binyamin Netanyahou à l’ONU

Le Premier ministre israélien a prononcé un discours magistral devant l’Assemblée générale de l’ONU. Cette année, l’Etat d’Israël avait de quoi être fier puisque c’est l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon qui en tant que nouveau vice-président de l’Assemblée générale de l’ONU a annoncé et accueilli le Premier ministre.

En préambule, Binyamin Netanyahou a affirmé « qu’une révolution est en cours dans la position d’Israël dans le concert des nations ». Il a expliqué que de plus en plus de pays prennent conscience de ce qu’Israël peut leur apporter ou faire pour eux et que l’Etat juif est devenu un modèle d’innovation dans de nombreux domaines tels que l’agriculture, le high-tech, le traitement de l’eau, la cybernétique, la lutte contre le terrorisme et d’autres. Il a révélé que les renseignements israéliens avaient permis l’échec de dizaines d’attentats à travers le monde, sauvant ainsi de très nombreuses vies. « Après 70 ans, le monde embrasse le monde et Israël embrasse le monde », a dit fièrement Binyamin Netanyahou.

Il s’est ensuite lancé dans une critique sévère de l’ONU et de ses instances filiales concernant Israël: « L’Unesco a décrété que le tombeau de notre patriarche Abraham est un site du patrimoine palestinien. C’est ridicule! C’est pire qu’une ‘fake news’, c’est de la distorsion de l’Histoire. Effectivement, Abraham, le père d’Isaac et Ismaël est entrerré à Hevron. Mais également Isaac, Jacob, Sarah, Léa et Rebecca! ». Le Premier ministre a également cité la décision du Conseil de sécurité de décembre dernier, et le summum, la résolution votée à l’Organisation mondiale de la Santé contre Israël, déposée par la Syrie…quant à la « mauvaise situation sanitaire sur le Golan »!!! « Vous n’êtes pas sérieux! » a lancé Netanyahou à l’assemblée, rajoutant: « La Syrie a bombardé, affamé, gazé et assassiné des centaines de milliers de ses citoyens alors qu’Israël est venu en aide à des milliers de blessés de cette guerre. Mais qui est-ce que l’OMS choisit de condamner??? Israël!! »

Le Premier ministre a tout de même tenu à remercier le nouveau secrétaire-général de l’ONU Antonio Gutteres pour ses efforts en faveur d’un rééquilibrage de la politique de l’ONU envers Israël, et surtout le président Donald Trump et Nikki Haley, l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, pour leur action déterminée dans les instances internationales pour combattre le mensonge et l’hypocrisie.

Binyamin Netanyahou a ensuite abordé le centre de son discours, l’Iran: « Nous nous devons de dire la vérité sur l’Iran, comme le président Trump l’a fait en décembre dernier. J’ai été ambassadeur à l’ONU et je suis un Premier ministre israélien depuis des années. J’ai entendu de nombreux discours, mais aucun n’a été aussi courageux et direct que celui qu’a prononcé le président américain aujourd’hui. Il a qualifié avec raison l’accord signé avec l’Iran de ‘désolant’. Je ne peux qu’être d’accord avec lui. L’Iran s’est engagé à la destruction d’Israël. Ils le disent chaque jour. L’Iran mène une campagne de destruction dans notre région et développe des missiles balistiques qui menacent le monde entier. A l’époque. j’avais prévenu qu’après la levée des sanctions l’Iran deviendrait comme un tigre qui vient d’être libéré de sa cage (…) Il y a deux ans, j’avait affirmé que l’accord nucléaire signé avec ce pays non seulement ne l’empêchera pas d’aller vers l’arme atomique mais lui ouvrira au contraire la voie. Les limitations imposées à l’Iran dans l’accord sont limitées dans le temps et elles seront annulées automatiquement quelle que soit l’attitude de Téhéran. J’avais averti que cet accord projettera une ombre sur le Moyen-Orient (…) Nous voyons depuis quelques semaines le danger que représente un Etat fanatique qui possède ne serait-ce qu’un nombre restreint de ce type d’armement. Imaginons maintenant ce que serait la situation avec un régime fanatique qui posséderait des centaines d’armes atomiques!!! Il y a encore aujourd’hui des gens qui prennent la défense de cet accord dangereux et affirment qu’il empêchera l’Iran de fabriquer la bombe. C’est exactement ce qui se disait à l’époque pour l’accord avec la Corée du Nord et tout le monde voit aujourd’hui où nous en sommes! »

Le chef du gouvernement israélien a alors lancé un appel à la communauté internationale: « Changez cet accord ou annulez-le! Corrigez-le ou limitez-le ». Parmi les mesures concrètes qu’il a proposées, le retour de sanctions économiques, le renforcement des inspections sur tout site suspect, de graves mesures de rétorsion en cas de moindre violation de l’accord, arrêt du programme de développement de missiles balistiques et fin du soutien iranien au terrorisme et de son rôle destabilisateur au Proche-Orient.

Puis vint un message direct à l’ayatollah Khamenei: « J’ai un message pour l’ayatollah Khamenei, le dictateur de Téhéran: la lumière d’Israël ne s’éteindra jamais, et l’éternité d’Israël ne se démentira pas (Netsah’ Israël Lo yeshaker ») Ceux qui nous menacent de destruction se mettent en danger et Israël se défendra avec toute sa puissance militaire ». Mais le Premier ministre s’est aussi adressé au peuple iranien: « Vous n’êtes pas nos ennemis, vous êtes nos amis. Un jour viendra, chers amis iraniens, et vous vous libérerez de ce régime cruel qui vous menace ».

Photo Amir Lévy / Flash 90