Macron : « Israël a une culture du risque qu’on a oublié en France ».

Le ministre de l’Economie avait fait le 9 Février 2016 un plaidoyer en faveur d’une réforme fiscale plus avantageuse pour les investisseurs.

C’est une critique en règle de la culture économique française qu’avait fait Emmanuel Macron. S’appuyant sur l’exemple israélien, le ministre de l’Économie a dénoncé pêle-mêle une société qui dénigre les chefs d’entreprise à succès, fait fuir les talents et freine la créativité des entrepreneurs avec un système fiscal et des acquis sociaux désavantageux. Autant d’éléments à réformer d’urgence, selon lui. Voici ses principales déclarations:

«Faire revivre le goût du risque»

«En Israël il y a une culture du risque que parfois on a oublié dans les gènes de la France. Il doit y avoir cette capacité à faire revivre ce goût du risque sans lequel nous ne pouvons rien, c’est un élément fondamental (…) Je pense qu’il faut aller vite parce que le pays ne peut pas attendre».

«Je ne veux pas conduire des réformes pour faire des réformes. Mais parce que je suis persuadé que si on ouvre le pays, et avec lui les mentalités, vers plus de risque, alors nous ferons un pays plus heureux. Parce qu’à la fin c’est cela qui compte».

«On a en France une vraie créativité»

«S’il n’y a pas des talents pour tirer une économie, elle est atone. C’est aujourd’hui parfois le risque que nous courrons alors que ce pays, la France, regorge de talent (…) On a en France une vraie créativité. Mais on a une vraie difficulté à convertir cette créativité en énergie entrepreneuriale. La nouvelle génération est en train de profondément changer les choses.

On a créé 1500 start-up l’année dernière, on en créé plus qu’en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni. Mais on a un problème de croissance. Le paradoxe dans lequel nous vivons aujourd’hui est cette forme de préférence collective pour la précaution plutôt que le risque».

«Permettre aux innovations de trouver un marché»

«Dans nombre de domaine, il est dur de passer de l’innovation à l’expérimentation puis au développement industriel. Dans quelques disciplines, il faut adapter un droit à l’expérimentation très défini mais qui permet d’expérimenter de manière très large sans forcément avoir vocation à être généralisé. C’est très important pour accélérer les choses et permettre à nos innovations de trouver un marché».

«On crée 1500 start-ups par an, le problème c’est le troisième ou le quatrième tour de table. Beaucoup de start-up vont chercher ce financement à l’international. Il faut créer cet écosystème d’analyse financier qui crée les leviers de financement. Il faut aussi développer les leviers de sorties: les fusions-acquisitions et les entrées en bourse. C’est en train de changer. Les grands groupes français commencent à travailler avec les start-ups pour les racheter».

«On ne réussit pas sans capital»

«Israël est ce petit pays qui a réussi à avoir 5% de son PIB investi en R&D, parce qu’il draine des capitaux du monde entier. Notre pays a trop longtemps eu un rapport presque névrotique au capital. Or on ne réussit pas dans une économie de la rupture et de l’accélération sans capital et je crois que c’est un élément très important».

«Il faut voir comment on peut intelligemment réformer l’ISF pour favoriser celles et ceux qui ont du capital productif. Moi je pense que surtaxer celles et ceux qui ont du capital productif n’est pas bon pour l’économie (…) Nous avons une fiscalité qui ne favorise pas l’investissement. Il faut ouvrir ce sujet et regarder comment on peut aider ceux qui sont patrons de TPE–PME à consolider leurs fonds propres par une réforme de la fiscalité du patrimoine plutôt que d’aller chercher des aides».

«Mettre en avant ceux qui réussissent»

«En France, c’est mal vu de réussir trop bien, trop vite (…) Si on veut que nos jeunes entreprennent, il faut mettre en avant les grands chercheurs, les grands entrepreneurs, celles et ceux qui réussissent. On le fait volontiers pour nos sportifs. Demandez-vous pourquoi dans les quartiers populaires, les jeunes veulent jouer au foot. Parce qu’on a su mettre en avant les gens qui réussissaient formidablement bien au foot. Mais on a rarement permis aux jeunes de très bien réussir en politique, de très bien réussir dans l’entreprise. Et donc les jeunes sont moins attirés pars ces aspects-là. Je crois en la vertu de l’exemple».

«Il y a quelques années, les jeunes voulaient devenir en premier fonctionnaires, ensuite salarié d’un grand groupe et loin après, entrepreneur. Aujourd’hui, ils veulent être entrepreneurs. Donc les choses sont en train de changer dans ce pays parce qu’il y a de vrais exemples de succès».

«Revisiter les normes»

«Il faut qu’on revisite certaines normes. On a réduit notre propre compétitivité en voulant tout réguler, tout surprotéger. Un pays qui ne préfère que la précaution est à l’arrêt mais il faut être collectivement en capacité d’accepter du risque dans la société».

Des acquis devenus «injustes»

«Ce que vous appelez les acquis sociaux, c’est des systèmes de protection légitimes qui se sont constitués à travers le temps. Mais au fond, ils sont là pour protéger les ‘insider des insider’, ceux qui sont dans la place, qui sont syndiqués, qui ont des CDI. C’est légitime. En même temps, nous sommes dans une situation où le niveau d’exigence de ces protections est tel que ceux qui sont plus jeunes, plus fragiles, moins bien formés, ne peuvent prétendre même entrer. C’est devenu très injuste et inefficace. C’est ce débat qu’il faut poser. Est-ce qu’on protège bien les gens à en surprotéger quelques-uns au détriment des autres? Non. Dans un monde ouvert, il faut se demander quels sont les bons niveaux de protection. Aujourd’hui, nous vivons dans un compromis qui s’est construit à l’après-guerre, qui n’est plus adapté aux compromis qu’on doit construire en 2016».

Source: Le Figaro (Copyrights) – http://www.israelvalley.com/news/2017/04/23/53320/macron-isra-l-a-une-culture-du-risque-qu-on-a-oubli-en-france