Macron et DSK se verraient régulièrement

Depuis l’affaire du Sofitel en 2011, Dominique Strauss Kahn se fait discret en politique. Mais loin des caméras, l’ancien patron du FMI semblerait avoir choisi son camp pour la présidentielle de 2017 : l’ancien patron du FMI verrait régulièrement Emmanuel Macron.

Dominique Strauss Kahn et Emmanuel Macron seraient en contacts réguliers. Il est vrai pourtant qu’à la primaire socialiste de 2011, Emmanuel Macron n’avait pas soutenu le patron du FMI. L’actuel leader du mouvement En Marche ! avait préféré choisir François Hollande. Mais visiblement, DSK ne semble pas rancunier. Selon une information de l’Express, les passerelles entre les deux hommes seraient nombreuses.

En effet, plusieurs militants, un temps proches de Dominique Strauss Kahn quand il envisageait de briguer l’Élysée, auraient rejoint le mouvement d’Emmanuel Macron : Stanislas Guerini, Ismael Emelien ou encore Cédric O. Et c’est d’ailleurs grâce à Ismael Emelien, que les deux anciens ministres de l’Économie se seraient rencontrés. Ismael Emelien est entré en politique en 2006, lors de la campagne de Dominique Strauss Kahn pour la primaire socialiste jusqu’à l’affaire du Sofitel. Il est aujourd’hui le bras droit d’Emmanuel Macron.

En octobre dernier, Ismael Emelien confiait à nos confrères de l’Express : « Entre eux, il y a une estime et un respect réciproques (…) Ils partagent la même analyse de l’importance de la relation franco-allemande. Le concept d’égalité réelle (défendu par Macron), DSK l’avait développé dans une note de la Fondation Jean-Jaurès en 2004. DSK apprécie d’avoir quelqu’un qui porte ses valeurs. » Un ami commun des deux hommes politiques affirme également : « Comme DSK, Macron est l’un des rares à pouvoir expliquer le monde à la France et la France au monde ; tous deux sont dotés d’une grande intelligence et d’une capacité de séduction. Mais la différence, c’est que DSK était très soucieux du parti. » Emmanuel Macron lui, a décidé de tourner le dos au parti socialiste et à la primaire de la Belle Alliance Populaire.

Marion Rouyer