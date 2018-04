Emmanuel Macron à Washington pour défendre l’accord avec l’Iran

Le président français est en visite officielle à Washington. Le sujet principal des discussions a porté sur la date “fatidique” du 12 mai prochain, où le président Donald Trump doit décider s’il signe un nouveau report des sanctions envers l’Iran ou si au contraire il retire les Etats-Unis de l’accord signé à Vienne en 2015. Tout comme le reste de l’Union européenne, la France souhaite préserver cet accord et ne pas irriter les Iraniens, toujours avec cette volonté d’apaisement dans l’espoir d’amadouer la bête.

Les Iraniens, forts de leur position que leur a donnée le président Barack Obama ne cessent de proférer des menaces au cas où Donald Trump se retirerait de cet accord qui fut du pain béni pour Téhéran. Lors de la conférence de presse le président américain a réagi aux dernières menaces émises par le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Zarif qui déclarait mardi que si les Etats-Unis quittent l’accord, l’Iran se sentira libre de toute obligation et reprendra ses activités nucléaires. Donald Trump a prévenu: “Les Iraniens ne feront rien du tout, et s’ils le font, la réaction américaine sera forte comme rarement des pays ont subi de la part des Etats-Unis”. Donald Trump a répété que “la signature de cet accord fut une pure folie” et “qu’il n’aurait jamais dû être signé”. Mais face aux questions des journalistes il ne s’est pas fermement engagé à quitter l’accord, laissant une porte ouverte.

Emmanuel Macron n’avait qu’un seul but: convaincre le président américain de ne pas quitter cet accord. Mais pour cela, il fallait lui proposer quelque chose de convaincant. Le président français a alors sorti de sa poche un plan qui consisterait à reporter la décision du président américain, et en contrepartie, à rajouter des clauses à l’accord existant, portant sur le programme balistique iranien, le sort de l’accord après 10 ans, la présence iranienne en Syrie et la déstabilisation que l’Iran provoque au Moyen-Orient. Il s’agit en fait d’une vue de l’esprit et d’une tentative de gagner du temps, car cela repousserait l’échéance et diffuserait une nouveau message de faiblesse sans pour autant garantir la moindre modification à l’accord, les Iraniens refusant catégoriquement le moindre changement ou rajout, tant il sont sûrs d’eux est se rendent comptent qu’ils ont les atouts en main.

“Nous sommes d’accord sur le fait qu’il faut empêcher l’Iran de se doter de la bombe atomique, mais nous sommes en désaccord sur le chemin à emprunter”, a notamment déclaré le président français lors de la conférence de presse. Emmanuel Macron, parlant au nom des Européens, s’est fait le chantre de cet accord et en a loué les avantages, déclarant “qu’il constitue la solution et non le problème” (!!). Il a proposé de “faire pression sur l’Iran” concernant le rôle que joue ce pays au Moyen-Orient!! Avec une certaine candeur, Emmanuel Macron a rajouté: “Nous devons tendre vers un accord supplémentaire, qui élargira l’accord déjà signé, et ensemble, à long terme, nous trouverons une solution également pour la Syrie, une solution pacifique. Nous devons travailler sur cela”.

Il y a 80 ans, la temporisation et la volonté d’apaisement n’avait pas vraiment fonctionné…

