Maccabi poursuit sa progression à Jérusalem

Il est difficile de passer à côté de la révolution Maccabi à Jérusalem. Depuis trois ans maintenant, la Koupat Holim, déjà numéro un dans les plus grandes villes d’Israël, se développe considérablement à Jérusalem. Et les habitants de la capitale la plébiscitent.

Gidi Leshetz, directeur Maccabi de la région de Jérusalem et Shfela (Rishon Letsion, Modiin, Holon, Bat Yam etc…) nous explique les changements que cette caisse de santé apporte.

Le P’tit Hebdo: En trois ans de présence à Jérusalem, quelles sont vos plus grandes réalisations?

Gidi Leshetz: Pour nous, il est fondamental d’aller vite et fort dans l’installation de nos services dans la capitale. Cette ville a un besoin important de services de santé de qualité et de compétitivité dans ce domaine. C’est ce que nous apportons. En trois ans, nous avons ouvert 17 nouveaux centres de la Maccabi, répartis dans les différents quartiers de la ville. De plus en plus de services, dispensés jusqu’alors dans les hôpitaux, peuvent maintenant l’être par le biais de la koupat holim et la Maccabi propose des solutions idéales dans ces cas. Ce mois-ci, nous allons ouvrir trois centres uniques en leur genre. Les deux premiers seront consacrés aux soins psychologiques et psychiatriques pour adultes et pour enfants. Situés au centre-ville, ils permettront aux patients de recevoir des soins approfondis. Le troisieme est un nouveau centre Maccabi ultra moderne et esthétique, qui ouvrira ses portes cet été dans le quartier de Guivat Morde’haï. Et la révolution se poursuit.

Lph: Les sondages de satisfaction donnent la Maccabi en tête par rapport aux autres caisses. La preuve que vos efforts sont payants?

G.L.: En effet, beaucoup de sondages placent la Maccabi en tête. Nous avons gagné 25000 adhérents en trois ans sur Jérusalem. Autant de bons indicateurs qui nous encouragent et nous donnent de l’énergie pour poursuivre notre mission. Parce qu’à la Maccabi, c’est vraiment ainsi que notre personnel médical voit son travail. Outre l’aspect professionnel primordial, le côté humain est très important. Nous sommes au service de la santé et du bien-être de nos patients.

Lph: Qu’est-ce qui fait la différence entre la Maccabi et les autres?

G.L.: Cette approche humaine à la médecine est notre empreinte. Au-delà, nous proposons des services uniques. Des centres d’urgence de la Maccabi existent par exemple dans plusieurs villes afin de proposer des soins aux heures de fermeture des cabinets médicaux. Nous sommes à la pointe dans la prévention des maladies car nous considérons que notre rôle n’est pas uniquement de soigner mais aussi d’éviter les problèmes de santé. Nos services digitaux et internet sont particulièrement développés et performants. Je tiens aussi à attirer l’attention du public sur nos complémentaires santé (Maccabi Zahav et Sheli) qui sont les plus performantes actuellement dans le domaine et dont les prix ont baissé tout récemment !

Lph: La Maccabi se tourne vers les Francophones. Comment cela se concrétise?

G.L.: L’un de nos mots d’ordre est d’adapter nos soins et nos services aux publics auxquels ils sont destinés. En ce qui concerne les Francophones, nous avons compris l’importance d’être guidés au sein de ce monde. C’est pourquoi, nous nous sommes dotés d’une experte de la communication avec les Francophones, en la personne de Caroll Azoulay, qui joue aujourd’hui le rôle d’interface entre la Maccabi et le monde francophone. Nous invitons le public à entrer en contact avec elle afin de nous faire savoir vos besoins et vos attentes. D’ores et déjà, nous pouvons dire que de nombreux médecins et infirmières francophones exercent à la Maccabi. Nous portons une oreille attentive à ce public que nous voulons servir le mieux possible.

Pour plus de renseignements:

Mail: [email protected]

Tel: 058 66 34 120

Page FB en français: Maccabi Français À Jérusalem