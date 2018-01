La lutte contre le BDS passe à la vitesse supérieure

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan, également en charge des Enjeux stratégiques et de la lutte contre le BDS, a dévoilé la « liste noire » des organisations anti-israéliennes qui seront interdites d’entrée en Israël. Jusqu’à présent, seuls de rares activistes des mouvements de boycott avaient été frappés d’une interdiction d’entrée dans le pays. Dorénavant, une liste d’au moins vingt organisations antisionistes et appelant au boycott a été dressée et leurs membres seront tous interdits d’entrée sur le territoire israélien.

Il s’agit d’organisations venant essentuellement de Scandinavie, France, Italie, Grande-Bretagne et Etats-Unis, avec notamment l’organisation juive Jewish Voice for Peace.

Cette liste sera transmise au ministre de l’Intérieur Arié Dery qui la transmettra aux autorités douanières. Elle entrera en vigueur dès le mois de mars.

Outre l’interdiction d’entrée de ces organisations, le ministère des Enjeux stratégiques a pris un certain nombre de mesures et d’initiatives depuis une année contre ce fléau:

Lobbying auprès de pays qui financent ces organisations anti-israéliennes en leur démontrant ce qu’elles font réellement.

Lobbying auprès de gouverneurs d’Etats américains.

Adoption d’une loi permettant de poursuivre en justice pour dommages et intérêts des ONG qui ont fait subir des préjudices financiers à des entreprises israéliennes.

Aide financière pour la promotion à l’étranger de produits fabriqués par des entreprises agricoles juives de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain.

Mise en échec de tentatives de boycott au sein de la FIFA, d’organisations syndicales ou institutions financières étrangères.

Campagnes d’information ur Israël en Europe.

Photo Flash 90