L’urgence de coordonner la lutte contre l’antisémitisme

La résurgence d’un antisémitisme latent, qui s’est manifestée en disapora par une vague d’actes antisémites, a tout naturellement suscité des appels à agir sans attendre, adressés aux gouvernements israélien et américain. Hélas, ces deux gouvernements, déjà pourvus de ministères dédiés à combattre l’antisémitisme, le font de façon terriblement inefficace, en raison d’un manque cruel de coordination.

Il y a en Israël une demi-douzaine d’agences, chargées de combattre l’antisémitisme, partout où il se manifeste. Elles déploient leurs efforts dans de nombreux domaines. Or, ils partent dans tous les sens et sont inutilement redondants. De plus, dans la culture israélienne leurs actions sont malheureusement synonimes de luttes bureaucratiques improductives pour le pouvoir.

Ironiquement, au moment où il est crucial pour Israël de faire front commun, dans cette guerre mondiale contre l’antisémitisme résurgent, ce qui nécessite un commandement centralisé et unificateur, afin de concentrer les efforts sur l’essentiel, le président américain Donald Trump décide de son côté, de se retirer de ce champ de bataille, en supprimant le poste d’envoyé spécial du Département d’Etat pour combattre l’antisémitisme. Et ce, afin de libérer des fonds pour augmenter massivement les dépenses de défense de l’Etat.

On dirait que la guerre contre l’antisémitisme soit vouée à autant de chances de succès, que la soi-disant guerre contre le terrorisme. Les deux phénomènes étant irrationnels, ils impliquent un égal mépris de la vie humaine. Et il n’y a vraisemblablement aucun moyen d’en venir totalement à bout, mais certainement une meilleure façon de les combattre.

La réponse d’Israël à l’antisémitisme serait à la fois plus productive et plus efficace, si toutes ces antennes obéissaient à un seul chef, qui orchestrerait leurs efforts, au lieu de la situation actuelle, où les responsabilités sont réparties sous plusieurs casquettes. Ce maestro, par exemple, règnerait en maître sur le département de la lutte contre l’antisémitisme du Ministère des Affaires de la Diaspora.

Naftali Bennett est la tête de ce ministère, qui a reçu mandat, l’année dernière, de diriger la campagne du gouvernement contre l’antisémitisme. Pour ce faire, une veille de l’antisémitisme sur les médias sociaux, a été mise en place. Un programme d’enseignement de l’Holocauste, destiné aux réfugiés des pays musulmans en Europe, a été concocté. Et une banque de données en ligne, donnant accès à toutes les lois contre l’antisémitisme qui existent à ce jour, a été élaborée. Selon Yogev Karasenty, qui supervise cette division au ministère, les agences de sécurité américaines seraient sur le coup, et il se dit certain qu’elles vont arrêter sans tarder, les responsables de la vague actuelle d’incidents antisémites.

Mais qu’en est-il du ministère des Affaires étrangères et son Bureau aux Affaires juives en diaspora et aux Religions du Monde, qui dispose de son propre département de lutte contre l’antisémitisme ? Le rapport du contrôleur de l’État de 2016, dénonçait un manque de coordination, entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires stratégiques, dans le cadre de la lutte contre le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions). Il a également pointé que le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires de la diaspora, ne coopéraient pas suffisamment, pour lutter contre l’antisémitisme.

Et il y a aussi le ministère des Affaires stratégiques. Chargé lui, de combattre l’antisémitisme du mouvement des SDE. Sans oublier le Mossad, et son unité appelée Bitzur, qui contribue à assurer la sécurité des communautés juives à travers le monde.

De plus, Herb Keinon, journaliste au Jerusalem Post, a noté que pas moins de deux organismes se réunissaient régulièrement pour discuter de l’antisémitisme: le Forum de Coordination Interministériel sur l’Antisémitisme, avec à sa tête le Directeur général du Ministère de la Diaspora, et le Forum de Coordination pour Combattre l’Antisémitisme, qui comprends également des présentants de l’Agence juive.

Mais tout cela n’est encore pas suffisant, pour le Conseil des gouverneurs de l’Agence juive. Il s’est plaint la semaine dernière, par la voix de plusieurs chefs de la fédération américaine, qui exigent entendre des condamnations claires de la part de l’État juif.

En attendant, le grand frère démocratique d’Israël, veut minimiser la menace que représentent ces incidents antisémites exponentiels, qui secouent les Etats-Unis. Nonobstant l’envoyé spécial du Département d’Etat, mandaté par le Congrès, qui se dédie à la lutte contre l’antisémitisme, et a fait voter en 2004 la loi sur l’antisémitisme mondial. C’est justement par cette loi, qu’il incombe au bureau du Département d’Etat, dirigé justement par cet envoyé spécial, de coordonner la veille et la lutte contre l’antisémitisme.

Ira Forman, ancien directeur exécutif du National Jewish Democratic Council, était cet envoyé en poste, sous la présidence de Barack Obama. Trump ne lui a pas encore nommé de remplaçant. «C’est bipartisan au possible », a déclaré Forman au journal Jewish Insider, «et j’espère simplement que les gens à la Maison Blanche vont reprendre leurs esprits ».

Nous espérons que les employés du cabinet du premier ministre feront de même. Le rôle majeur qu’Israël peut et doit jouer, dans la lutte contre l’antisémitisme à l’étranger, c’est de faire un maximum d’efforts pour tirer la sonnette d’alarme à temps, afin que des mesures soient prises, avant qu’il ne soit trop tard.

Jerusalem Post

