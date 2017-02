L’Université de Tel-Aviv à la 8e place pour la création des startups les plus rentables dans le monde

L’Université de Tel-Aviv se classe huitième dans la liste des 10 plus grandes universités dans le monde pour le nombre pour ses diplômés ayant fondé des “licornes”, startups valorisées à plus d’un milliard de dollars, publiée par le magazine Forbes. C’est la seule université israélienne à être entrée dans cette prestigieuse liste. Selon Forbes, plus d’un tiers des entrepreneurs fondateurs de licornes dans le monde sont diplômés de l’une de ces 10 universités.

Vous voulez créer une startup d’une valeur de plus d’un milliard de dollars ? Faites vos études à Standford, ou à l’Université de Tel-Aviv. C’est ce qui ressort de la liste des 10 plus grandes universités productrices de diplômés fondateurs de startup de la ligue mythique des “licornes”, établie par la société Sage, multinationale éditrice de logiciels dont le siège social est situé en Grande-Bretagne, et publié par le magazine Forbes. Selon la société britannique, 172 des 498 entrepreneurs qui ont fondé l’une des 250 licornes existant dans le monde, possèdent un diplôme de l’une de ces 10 grandes universités.

Le concept de “licornes” a été inventé par Aileen Lee, spécialiste américain du capital-risque, dans un article publié en 2013 dans le magazine Techcrunch, pour désigner les quelques rares sociétés (moins de 0;1% du total des entreprises qui mobilisent du capital-risque) qui atteignaient des valorisations égales ou supérieures à un milliard de dollars. Depuis, le monde des affaires voit dans ce chiffre mythique le seuil du succès des start-up soutenues par des fonds de capital-risque. Les plus grandes, Airbnb, Uber, Pinterest, Dropbox, Snapchat ou SpaceX, sont évaluées à dix milliards de dollars.

Il n’est pas étonnant que la première université de la liste soit celle de Standford, située au cœur de la Silicon Valley, offrant un accès direct aux sociétés d’investissement prestigieuses et à l’accélérateur le plus important des Etats-Unis, Y Combinator, et dont le réseau d’Amumni est énorme. Les anciens étudiants de Standford incluent les fondateurs de LinkedIn Allen Blue, Eric Ly et Konstantin Guericke. Ceux de Havard (2e place de la liste), comprennent Mark Zuckerburg (Facebook, bien qu’il ai décroché avant l’obtention de son diplôme), et Nathan Blecharczyk fondateur de Airbnb, et ceux du MIT Drew Houston, fondateur de Dropbox.

Mais la liste inclue également des institutions moins connues, comme l’Indian Institute of Technology (4e place), et bien sûr l’Université de Tel-Aviv (8e place), qui compte parmi ses diplômés les fondateurs de ForeScout Technologies, spécialiste mondial de cybersécurité, Oded Comay (BA d’informatique et de mathématiques), Dror Comay (BA de mathématiques) Ori Naishten, tous trois titulaires d’un BA en mathématique de l’UTA.

Source: Ami-universite-telaviv