L’Université de Tel Aviv au 8e rang mondial des institutions non-américaines pour le dépôt de brevets

Les sociétés de transfert de technologie des universités israéliennes sont parmi les premières dans le monde en termes de dépôts de brevets enregistrés aux États-Unis, et l’Université de Tel-Aviv arrive à la 8e place des institutions non américaines, selon un classement publié aujourd’hui par l’US National Academy of Inventors (NAI).

Le classement fait référence au nombre de brevets enregistrés en 2016 aux Etats-Unis par les sociétés commercialisant les connaissances des universités et classe les 100 premières organisations du monde dans ce domaine.

Ramot, la société de transfert de technologie de l’Université de Tel Aviv a enregistré 45 brevets en 2016 aux États-Unis, devançant les autres universités israéliennes, et se classant ainsi au 43 e rang dans le monde et à la huitième place parmi les universités situées en dehors des États-Unis. La société de transfert de technologie du Technion a été classée 53e avec 44 brevets enregistrés et celle de l’Université hébraïque 87e avec 29 brevets. […]