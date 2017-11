L’Université Bar-Ilan censure ImTirtsou

Le doyen de l’Université Bar-Ilan, Prof. Ouri Nir a interdit à l’organisation étudiante sioniste Im Tirtsou de distribuer dans le campus une brochure qui détruit le mythe de la « naqba » arabe. Ce fascicule a été rédigé il y a quelques années déjà par le co-fondateur du mouvement, Erez Tadmor et le journaliste Arel Segal.

Chaque début d’année, l’Université Bar-Ilan organise un salon dans lequel toutes les cellules politiques étudiantes peuvent présenter de la documentation. Cette année, pour la première fois, le doyen a demandé à voir tout le matériel avant, et a censuré une seule brochure, « Naqba h’arta » produite par Im Tirtsou. L’argument avancé pour sa décision laisse songeur et donne une image de ce qui se passe dans le monde universitaire. Le Prof. Nir a écrit aux responsables d’Im Tirtsou (qu’il a refusé de rencontrer) « qu’il ne permettra pas à une cellule politique de propager son narratif au détriment de celui des autres cellules » (sic). Le doyen a même refusé de répondre aux appels téléphoniques des responsables de la cellule Im Tirtsou et a fait savoir par sa secrétaire « qu’il souhaitait permettre à tous les étudiants d’organiser cette manifestation dans le calme ».

Le Prof. Nir a également repris les poncifs sur la coexistence, le dialogue entre les différents courants de pensée, et la liberté d’expression pour toutes les idées, et a décrété que la brochure d’Im Tirtsou « ne satisfait pas à ces conditions »!

Ainsi, propager à longueur de journée des mensonges sur la création de l’Etat d’Israël, le sionisme et Tsahal est autorisé, mais distribuer du matériel contre la propagande est interdit, même dans une université prétendue religieuse!

Ce qui est encore plus « curieux », c’est qu’au mois de mars dernier, la faculté de droit de l’Université Bar-Ilan avait autorisé la tenue d’un panel sous le titre « Cinquantenaire de l’occupation » auquel ne prirent part que des activistes de gauche et d’extrême gauche antisioniste. Im Tirtsou avait alors protesté du fait qu’aucun représentant de droite n’ait été invité. Il lui fut répondu…qu’il n’était pas nécessaire que cette table ronde soit équilibrée!

Face aux multiples protestations, la direction de l’université a publié ce communiqué: « L’Université Bar-Ilan soutient en encourage les échanges d’idées et de conceptions au sein du campus. C’est dans cet esprit que le doyen autorise les cellules politiques étudiantes à diffuser leurs idées et parmi elles Im Tirtsou. Mais il faut que cela se fasse dans le respect des opinions et des positions des autres. Le titre de la brochure en question porte un titre provocateur et offensant et son contenu risque de provoquer de la haine. C’est la raison pour laquelle sa diffusion a été interdite ».

Autrement dit, au nom d’une objectivité masochiste, le discours sur la « naqba » est mis sur le même pied que celui du sionisme et détruire les mensonges de la propagande arabe est considéré une marque d’irrespect et d’intolérance!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90