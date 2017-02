L’Union européenne « sanctionne » Israël!

L’Union européenne reste égale à elle-même et poursuit l’antique tradition de ce continent envers les Juifs transposée aujourd’hui à l’Etat juif. Après le vote de la loi de régularisation, l’UE a annoncé au ministère israélien des Affaires étrangères qu’elle annule un sommet politique prévu avec Israël à la fin du mois de février. La raison officielle: les annonces de nouvelles constructions en Judée-Samarie et à Jérusalem ainsi que le vote de la loi de régularisation des localités et avants-postes juifs.

Cette rencontre au « sommet » devait se tenir en présence de la déléguée de l’UE aux Affaires étrangères Federica Mogherini et du ministre israélien à la Coopération régionale Tsahi Hanegbi et elle devait symboliser « l’amélioration des relations entre l’Union européenne et Israël ».

Mais voilà, l’élève Israël ne s’est pas bien conduit alors il sera puni…!

Photo Illustration