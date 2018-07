L’Union européenne contre les salaires versés aux terroristes

Mieux vaut tard que jamais, l’Union européenne commence enfin à se réveiller et “découvre” que Mahmoud Abbas verse depuis des années des salaires aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes morts.

La diplomatie martelée d’Israël, la décision australienne de cesser son aide à l’Autorité Palestinienne et surtout la loi de déduction votée mardi à la Knesset ont sans doute fini par convaincre l’UE que récompenser des terroristes…ce finalement pas très correct, surtout quand il s’agit d’argent en grande partie européen!

Pour la première fois, des diplomates de l’UE ont annoncé vouloir entamer un dialogue avec l’Autorité Palestinienne au sujet de l’aide européenne dont une partie sert à payer les terroristes ou leurs familles. “Nous ne pensons en aucun cas que la violence doit être encouragée ou récompensée, bien au contraire. Il faut empêcher cela et le condamner”, a déclaré un diplomate, membre d’une délégation de l’UE actuellement en tournée en Israël et dans les territoires administrés par l’AP. Une autre source européenne, employant un langage très (trop) diplomatique a précisé: “La question des salaires versés aux détenus (le mot terroriste n’est pas prononcé) ou à leurs familles fait partie du dialogue politique que nous entretenons avec l’Autorité Palestinienne au plus haut niveau”.

Mais ne crions pas encore victoire: prudents et timides comme d’habitude dès qu’ils s’agit des Arabes palestiniens, un membres de la délégation a tenu à préciser que l’UE n’entend pas pour l’instant réduire son aide à l’AP mais dans un premier temps “vérifier la question” et voir si l’aide versée par l’Europe et optimale pour faire avancer la solution des deux Etats!

Mais une visite européenne ne pouvait pas se dérouler sans des récriminations à l’égard d’Israël. Les membres de la délégation ont demandé à Israël de respecter l’accord de Paris, en vertu duquel Israël collecte les impôts auprès de la population arabe palestinienne pour les reverser ensuite à l’AP. Autrement dit, l’UE demande à Israël de renoncer à la loi de déduction votée cette semaine!

L’Union européenne verse environ un milliard d’euros chaque année à l’Autorité Palestinienne. Une coquette sommes prélevée sur les contribuables d’un Vieux continent déjà pas très en forme sur le plan économique, et qui va en partie payer des salaires à des assassins.

Photo Wissam Hashlamoun / Flash 90