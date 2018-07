L’Union européenne contre la Loi sur la Nation!

L’Union européenne ne rate décidément pas une occasion de s’ingérer de manière grossière dans les affaires intérieures de la seule démocratie du Proche-Orient. L’ambassadeur de l’Union européenne Emanuele Giafret s’est permis d’aborder plusieurs députés de la Knesset impliqués dans le processus législatif de la Loi sur la Nation et leur a exprimé la forte désapprobation de l’Union européenne face à ce texte!

Comme par hasard, l’ambassadeur a insisté sur l’article 7 de la loi, ce même article que le président de l’Etat Reouven Rivlin a dénoncé publiquement mercredi. Cet article ne fait qu’entériner une situation déjà existante qui veut que des petites structures de population juive puissent maintenir leur homogénéité.

Selon des députés avec lequel s’est entretenu Emanuele Giafret, les allusions étaient claires: l’UE demande qu’Israël stoppe le processus législatif. L’un des députés a rapporté une phrase de l’ambassadeur qui ne manque pas de culot: “Cette loi éloigne d’Israël de normes généralement admises dans un Etat démocratique. Elle diffuse une odeur de racisme, discrimine des secteurs de population et particulièrement les Arabes israéliens et porte atteinte aux valeurs que l’Etat d’Israël tente de promouvoir”!!!

Cette nouvelle attitude hostile de l’Union européenne est principalement due au lobbying de la Liste arabe unifiée. Certains députés arabes sont allés jusqu’à Bruxelles pour rencontrer des parlementaires européens sur cette question, et le parti a fait pression sur des pays comme la Belgique et la France (toujours au rendez-vous), ainsi que sur la représentation de l’UE en Israël.

En clair, l’Union européenne se range derrière les tentatives antisionistes de la Liste arabe pour qui la Loi sur la Nation va à totalement à l’encontre de leurs souhaits qui sont de voir disparaître l’Etat d’Israël en tant qu’Etat du peuple juif. Le député Ahmad Tibi a d’ailleurs lancé un appel à la jeunesse arabe israélienne pour qu’elle aille habiter dans des villes mixtes, dans un but évident de modifier l’équilibre démographique.

Interrogés sur cette ingérence inacceptable, des membres de la représentation de l’UE en Israël ont refusé de répondre, arguant “qu’ils n’évoquent pas les conversations privées tenues avec des personnes de différentes sensibilités dans le cadre de leurs activités ordinaires”.

Dans l’après-midi de jeudi, lors d’une cérémonie en souvenir de Zeev Jabotinsky z.l. au mont Herzl le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué cette loi et a souhaité que le processus législatif arrive à son terme d’ici la semaine prochaine. Répondant sans le nommer au président de l’Etat, le Premier ministre a assuré que cette loi préservera intacts les droits individuels et ethniques. “Mais la majorité a aussi des droits, et la majorité de la population israélienne souhaite affermir le caractère juif de l’Etat d’Israël pour les générations à venir” a indiqué Binyamin Netanyahou.

Jeudi, le ministre de l’Education Naftali Benett a proposé un compromis concernant l’article 7 tant décrié, dans lequel il serait juste indiqué: “L’Etat d’Israël s’emploiera à encourager l’implantation juive en Erets Israël”. Ce qui est la base du sionisme quelle qu’en soit la couleur politique.

Par ailleurs, le parti Habayit Hayehoudi a obtenu un succès dans la formulation de la loi en y incluant l’aspect religieux. Dans le paragraphe introductif de la loi il est désormais dit: “L’Etat d’Israël est la patrie du peuple juif dans laquelle il concrétise son droit naturel d’autodétermination sur le plan culturel, religieux et historique “.

De quoi déplaire aux députés arabes et à l’Union européenne…

