L’Union européenne condamne l’annonce de nouvelles constructions en Judée-Samarie

L’UE reste l’UE et a demandé au gouvernement israélien de « reconsidérer » sa décision d’autoriser des nouvelles constructions juives en Judée-Samarie. Pour l’Union européenne « ces constructions sont illégales et mettent sérieusement en péril la solution des deux Etats ». Cette même UE qui vole au secours de l’Iran et de l’accord signé en 2015.

Le maire d’Efrat Oded Revivi, responsable des relations extérieures au Conseil des localités de Judée-Samarie a réagi: « Si l’Union européenne veut continuer à jouer un rôle dans la région il vaudrait mieux qu’elle cesse de donner des illusions aux Arabes palestiniens quant à la fin du repeuplement juif en Judée-Samarie. Nous conseillons plutôt à l’UE d’oeuvrer pour la coexistence, le développement économique et l’établissement d’un système éducatif digne de ce nom ».

Shaï Alon, président du conseil local de Beit El a été plus incisif: « L’Union européenne est la dernière qui peut nous faire la morale et nous dire quand et où construire. Il s’agit d’une institution qui viole quotidiennement la loi en finançant sans autorisation des constructions illégales dans la région de Maale Adoumim en faveur des Bédouins. L’Etat d’Israël se trouve sur les lieux où ont vécu les ancêtres du peuple juif il y a des milliers d’années. Nous sommes là en vertu du verset ‘les fils reviendront dans leurs frontières. Nous continuerons à construire à Beit El comme dans toute la Judée-Samarie avec ou sans l’accord de l’UE ».

