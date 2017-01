L’Union européenne condamne sans équivoque l’attentat de Jérusalem

L’Union européenne a publié un communiqué dénonçant avec vigueur l’attentat de Jérusalem. Il est à noter que contrairement à l’habitude, la condamnation est relativement correcte et ne tente pas cette fois-ci un immoral exercice de funambulisme trop souvent de mise en tentant de mettre dos-à-dos les terroristes et leurs victimes.

« Quatre Israéliens ont été tués et de nombreux autres blessés dans ce qui semble être un attentat prémédité perpétré par un chauffeur de camion qui a foncé sur un groupe de personnes sur la promenade d’Armon Hanatziv. L’Union européenne condamne ce meurtre de quatre jeunes israéliens ainsi que tout tentative de glorifier les actes terroristes ou d’inciter à en commettre. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Il ne peut y avoir de justification à ce genre d’actes. L’Union européenne continuera à travailler avec ceux qui désirent arriver à la paix et condamnera ceux qui appellent à la violence et au terrorisme ».

Photo Wikipedia