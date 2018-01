L’Unicef suit les traces de l’ONU et l’Unesco dans l’hostilité à Israël

Le très sérieux et efficace site NGO Monitor révèle que l’Unicef, avec le concours d’ONG anti-israéliennes, tente d’inclure Tsahal parmi les organisations qui violent gravement les droits de l’enfant, au même titre que Daech, Boko-Haram, les Talibans ou Al-Qaïda! Cette « liste noire » des organisations qui violent les droits de l’enfant a été remise au secrétaire-général de l’ONU Antonio Gutteres par le groupe de travail sur les enfants et les conflits armés (CAAC). annexe de l’Unicef. Le rapport de NGO Monitor, révélé par la chaîne Fox News, montre comment des membres d’ONG impliquées dans la campagne de délégitimation d’Israël font partie des « enquêteurs » pour le compte de l’Unicef et font tout pour faire inclure Tsahal dans la liste noire des pires organisations terroristes. Ces ONG bénéficient également d’aide financières de plusieurs pays pour leur « mission ».

Comble de la mauvais foi, l’Unicef a fait savoir qu’elle n’avait pas pu enquêter sur d’éventuelles violations des droits de l’enfant par les organisations ‘palestiniennes’ du Hamas et du Jihad Islamique à cause de plusieurs facteurs dont celui des risques encourus par les enquêteurs!!

Les pseudo-rapports fournis à l’Unicef sont fabriqués à l’aide d’informations partielles, biaisées ou invérifiables ainsi que de faits complètement décontextualisés. Ainsi, un enfant arrêté pour avoir lancé des pierres sera classé parmi les « enfants maltraités par Tsahal ». Toutes ces « informations » sont prises par l’Unicef pour argent comptant et sont répertoriées pour en faire un rapport qui fait foi.

Il ne faut pas oublier que certaines des ONG qui ont collaboré à ce rapport ont des accointances directes avec des organisations terroristes comme le FPLP.

Il y a vraiment quelque chose de pourri au « royaume » de l’ONU.

Photo Wikipedia