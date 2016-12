L’Ukraine cherche à justifier son vote à l’Onu

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères n’a pas apprécié la décision du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou qui a annulé en dernière minute la visite du chef du gouvernement ukrainien Volodymyr Groysman en Israël en raison du soutien de son pays à la résolution anti-israélienne adoptée par le Conseil de Sécurité de l’Onu.

Cherchant à justifier ce vote, l’Ukraine a estimé que ‘le texte de la résolution était équilibré’ et qu’Israël ‘devait cesser ses implantations’. Et de préciser : « Nous sommes en faveur d’une coexistence dans la paix de deux Etats indépendants, Israël et la ‘Palestine’. Le conflit ne peut être réglé que par voie pacifique. En même temps, nous soulignons la nécessité de pourparlers directs entre Israël et les Palestiniens ».

Dans le communiqué publié par la délégation ukrainienne à l’Onu, il est indiqué notamment que ‘la recherche d’une solution au conflit traverse actuellement une crise profonde’. Et de souligner : ‘La résolution qui a finalement été adoptée était plus indulgente pour Israël et se référait également au terrorisme palestinien’. Affirmant ensuite que ‘l’appel adressé à Israël pour qu’il cesse ses activités dans les implantations, comme condition pour régler le conflit, n’était pas nouveau’. ‘Toutes les parties (y compris les Palestiniens) réclament des efforts pour parvenir à la paix et la sécurité au Proche-Orient’, conclut-il.