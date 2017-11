L’ONU « supplie » le Fatah et le Hamas pour qu’ils concrétisent leur « réconciliation »

Alors que de plus en plus de graves divergences apparaissent entre le Fatah et le Hamas, l’ONU lance un appel urgent pour que le processus de « réconciliation » n’échoue pas une fois de plus. Nikolaï Mledanov, l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient a averti que si les accords déjà signés sous l’égide de l’Egypte ne sont pas respectés « les conséquences seront particulièrement dévastatrices pour la population de Gaza ».

Nikolaï Mledanov dit craindre que les questions des arrangements sécuritaires ou des provocations d’extrémistes (!!) ne fassent échouer le processus au détriment de la population.

Des responsables du Fatah et du Hamas se réunissent une nouvelle fois mardi au Caire afin de tenter d’aplanir leurs divergences et de rétablir le pouvoir de l’Autorité Palestinienne dans la bande de Gaza.

Mledanov estime qu’il n’y a pas d’autre solution pour les habitants de Gaza qu’une réconciliation entre le Fatah et le Hamas et qu’ils comptent énormément sur ce changement.

L’ONU restant l’ONU, l’émissaire pour le Proche-Orient a critiqué les menaces américaines de fermeture des bureaux de l’OLP à Washington, « qui risquent de faire capoter la réconciliation inter-palestinienne ». De même, Nikolaï Mledanov n’a rien trouvé à redire sur le fait que le Fatah et le Hamas sont tombés d’accord au moins sur un point: le Hamas conservera son entière autonomie concernant ses groupes armés et l’armement, alors que le désarmement de l’organisation terroriste est l’une des conditions posées par le Quartet pour reconnaître un cabinet d’union.

Photo Flash 90