L’Onu retire des dessins anti-israéliens d’une exposition

Des dessins scandaleux présentant de façon tendancieuse et diffamatoire pour Israël le conflit israélo-palestinien ont été exposés au siège de l’Onu à New York. La direction des Nations unies a rapidement réagi et les a fait retirer.

Ces ‘caricatures’ ont été présentées par une organisation portant le nom de ‘club des Etats arabes’ à l’occasion d’une réunion de la commission des droits de la femme au cours de laquelle des ‘œuvres’ d’artistes féminines ont été montrées. Sur certains dessins particulièrement infamants figurait l’inscription ‘Libérez la Palestine’.

La délégation israélienne a salué la décision de l’Onu qui a ordonné le retrait de ces dessins et a qualifié cet incident de ‘provocation anti-israélienne’. L’ambassadeur israélien Danny Danon a lui aussi fait part de sa satisfaction face à l’initiative de l’Onu et a dénoncé cette ‘tentative honteuse de diffuser la haine et d’inciter à des violences anti-israéliennes dans l’enceinte de l’Onu’. Il a estimé qu’il s’agissait d’un acte clairement antisémite et a demandé aux Nations unies de faire en sorte qu’un tel incident ne se reproduise pas’.