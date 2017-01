L’ONU lance un appel humanitaire pour les…Arabes palestiniens!

L’Autorité Palestinienne et le Hamas font tout pour se rappeler au bon souvenir de la communauté internationale. Ils essaient coûte que coûte d’entretenir soigneusement leur image victimaire alors que le Proche-Orient est à feu et à sang et que des millions de Syriens sont entassés dans des camps de réfugiés.

L’ONU, toujours prête à venir en aide à ces comédiens de la misère vient de lancer un appel à l’aide internationale pour obtenir…547 millions de dollars en 2017 pour « pallier à la malnutrition, aux problèmes de logement et à la maltraitance dont souffrent les Palestiniens, principalement les enfants ». L’ONU explique que cette aide « est indispensble pour aider les Palestiniens à résister aux pressions dues à la politique israélienne »!!

Le calcul total effectué par l’ONU est basé sur les statistiques tronquées fournies par les Arabes palestiniens et l’UNRWA qui estiment à 4,8 millions le nombre d’Arabes vivant en Judée-Samarie et Gaza, chiffre largement surfait à des fins financières évidentes. De surcroît, l’ONU a le toupet de dénoncer le fait que cinquante-mille personnes seraient encore sans-abris dans la bande de Gaza depuis l’Opération Tsouk Eitan, alors que l’on sait que le Hamas dépense des dizaines de millions de dollars – détournés de l’aide internationale – pour se réarmer et creuser les tunnels souterrains.

Dans cette somme globale, les Nations-Unies entendent également consacrer 54 millions de dollars pour le soutien social et psychologique des Arabes palestiniens…ainsi que les frais de représentation juridique pour ceux qui ont subi des préjudices dus aux violations du droit international par Israël!!!

