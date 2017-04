L’ONU cherche à recruter des médecins israéliens pour ses missions de paix

« Le capital humain en Israël est le secret de notre succès en tant que nation » (Danny Danon)

Une délégation de l’ONU se rendra en Israël le mois prochain dans le but de recruter des médecins susceptibles de participer à ses missions de maintien de la paix dans le monde.

Selon un communiqué, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de médecin, avoir plus de cinq ans d’expérience et des connaissances en anglais ou en français.

L’ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon, à l’origine de cette visite, a salué l’expérience des services d’urgence israéliens dans les zones sinistrées et le « capital humain » qui font la force d’Israël.

« Le capital humain en Israël est le secret de notre succès en tant que nation et nous sommes fiers des nombreuses femmes leaders dans cette profession (médecin) », a déclaré Danon.

« L’ONU comprend et valorise les contributions des médecins israéliens dans le monde, et nous sommes ravis qu’elle cherche des Israéliens pour occuper ces postes », a-t-il ajouté.

IDF pediatric specialist, Col. Dr. Albukirk treats a patient at an Israeli field hospital in the Philippines

IDF Spokesperson

Les spécialités recherchées en priorité par les Nations-Unies regroupent médecins urgentistes, traumatologues, pédiatres et psychiatres, indique le communiqué, qui précise que l’organisation souhaite augmenter ses recrues féminines, qui représentent actuellement environ 10% des postes dans le domaine médical.

Israël s’est distinguée à maintes reprises pour l’aide humanitaire qu’il a fournie dans le monde entier, notamment après des catastrophes naturelles.

L’Etat hébreu avait entre autres installé un hôpital militaire de campagne haut de gamme pour répondre aux tremblements de terre en Haïti et au Népal.

La délégation israélienne, présente sur les lieux, avait été encensée pour ses capacités et son utilisation inégalée des technologies.

L‘Organisation mondiale de la santé (OMS) a d’ailleurs attribué fin 2016 la meilleure place de son classement à l’hôpital militaire de l’armée israélienne.

Les hôpitaux israéliens accueillent aussi quotidiennement des blessés syriens, et un hôpital de campagne a également été déployé près de la frontière.

Source http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/143081-170419-l-onu-envisage-de-recruter-des-medecins-israeliens-pour-ses-missions-de-paix