Londres: rencontre positive entre Theresa May et Binyamin Netanyhaou

Le Premier ministre Binyamin a été reçu au 10 Downing Street par son homologue britannique Theresa May. L’accueil a été très chaleureux. Avant d’entamer les discussions politiques, Binyamin Netanyahou a indiqué à Theresa May qu’il avait deux photos dans son bureau: l’une de Théodore Herzl et l’autre de Winston Churchill, qui symbolisent selon lui les valeurs communes aux deux nations Il a également félicité la reine Elisabeth II d’Angleterre qui fête lundi les 65 années de son règne.

Le Premier ministre a souligné les liens forts qui lient Israël et la Grande-Bretagne dans de nombreux domaines, y compris dans le domaine de la défense cybernétique. Il a rappelé à Theresa May le danger du terrorisme islamique mondial, chiite avec l’Iran et le Hezbollah ou sunnite avec Al-Qaïda, Daech et le Hamas, qui ne menacent pas seulement le Moyen-Orient mais également l’Europe. Sur la question iranienne, Binyamin Netanyahou a remercié la Grande-Bretagne pour son attitude ferme envers l’Iran et a espéré que d’autres pays adopteront cette attitude, comme le fait déjà le président Donald Trump. « Les provocations et l’agressivité iraniennes ne doivent pas rester sans réponse », ont convenu les deux dirigeants.

Theresa May a exprimé sa joie de « recevoir le Premier ministre israélien en 2017, où sera célébré le centenaire de la Déclaration Balfour ». Elle a cité les divers points bilatéraux et régionaux qui seront évoqués avec son invité, et sur la question israélo-palestinienne, elle a précisé que la Grande-Bretagne continue à opter pour la solution des « deux Etats pour deux peuples ». Le Premier ministre israélien n’a pas précisé quelle était sa position mais a répondu qu’il n’y a pas de peuple qui rêve autant de paix que la population israélienne.

Durant la visite, des manifestations pro- et anti-israéliennes se sont déroulées près de la résidence de la Première ministre britannique.

Photo Kobi Gideon / GPO