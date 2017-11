Londres: rencontre Netanyahou-May

Avant de participer à la cérémonie officielle marquant le centenaire de la Déclaration Balfour, le Premier ministre israélien a été reçu au 10 Downing Street par la cheffe du gouvernement britannique Theresa May puis au Foreing Office par le secrétaire d’Etat Boris Johnson.

L’entretien avec Theresa May a porté sur des questions économiques et politiques, notamment le dossier iranien. Avant la rencontre, Binyamin Netanyahou avait déclaré son intention d’évoquer avec son interlocutrice des mesures concrètes pour combler les lacunes de l’accord de Vienne signé avec Téhéran.

Il a remercié Theresa May pour son accueil et a souligné le rôle historique de la Grande-Bretagne dans la création de l’Etat d’Israël. Le chef du gouvernement israélien a également fait l’éloge des relations israélo-britanniques et la coopération fructueuse entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Sur la question du conflit israélo-palestinien, Binyamin Netanyahou a rappelé son engagement pour la paix mais a rajouté: « Cent ans après la Déclaration Balfour, il serait temps que les Arabes palestiniens acceptent une fois pour toutes la patrie du peuple juif et l’Etat juif. Le jour où ils le feront le chemin vers la paix sera grandement facilité ».

Sur la question iranienne, le Premier ministre israélien a dénoncé l’hégémonie de ce pays au Moyen-Orient et sa volonté de se doter de l’arme atomique. Il a répété que son objectif n’était pas de faire annuler l’accord de Vienne mais de l’améliorer de manière significative et a appelé la communauté internationale à l’aider dans cette voie.

