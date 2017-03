« LOLO », un film français sur les écrans israéliens

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de s’adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.

סרטה של ז‘ולי דלפי

LOLO

A film by Julie Delpy

Julie Delpy met son grain de folie au service d’une comédie formidablement bien troussée et interprétée au petit poil. Le film réussit le pari de la comédie populaire sans tirer sur les grosses ficelles habituellement de mise. « Lolo » ne fait pas de quartier et brosse un tableau très cru, très noir et très drôle de la famille recomposée. Vincent Lacoste en Tanguy diabolique va très très loin, les personnages sont croustillants, les dialogues piquants, les mots cash. Julie Delpy signe avec Lolo son film le plus grand public sans jamais basculer dans le cliché.

