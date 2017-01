Une loi pour supprimer des indemnités aux terroristes!

Mieux vaut tard que jamais, la commission du Travail et des Affaires sociales a voté en première lecture et à l’unanimité des membres présents une loi qui aurait dû être adoptée depuis des décennies. Elle a été proposée par un député de l’opposition, Yaakov Perry de Yesh Atid. Les deux membres arabes de la commission, Abdallah Abou Ma’arouf et Jamal Zahalka n’ont curieusement pas voulu assister à la séance.

Il s’agit notamment de supprimer le droit aux primes de retraite pour quiconque a commis des actes terroristes ou portant atteinte à la sécurité de l’Etat. De même, un terroriste blessé pendant qu’il commettait un attentat ne pourra plus percevoir de rente d’invalidité. Ce qui signifie que jusqu’à présent..c’est le cas!!

Egalement, la famille ou les héritiers d’un terroriste mort des suites de l’attentat qu’il a commis ne pourront plus percevoir des rentes provenant d’une assurance ou du Bitouah’ Leoumi. Toutrefois, ses économies pourront être versées à sa famille ou à ses héritiers après une défalcation de 35% d’impôts.

La loi doit encore passer en 2e et 3e lecture mais elle bénéficiera d’un large soutient.

