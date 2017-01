La loi « Shovrim Shetika » adoptée en lecture préliminaire

La Knesset a adopté mercredi en lecture préliminaire le projet de loi d’interdiction d’entrée de Shovrim Shetika et des ONG similaires dans les établissements scolaires. Le texte a été déposé par la députée Shouli Moualem (Habayit Hayehoudi) et accepté par 51 voix contre 17.

Depuis la tribune de la Knesset, Naftali Benett, qui souhaitait ce texte depuis longtemps, a notamment dit: « Il s’agit d’une loi exprimant un Israël simple, sioniste et sage, qui se défend et défend son armée et ne peut accepter que certains ‘brûlent les entrepôts de nourriture’ et luttent contre le pays depuis l’intérieur comme cela s’est passé lors de la destruction du Temple. Nous ne permettrons plus cela. Les écoles israéliennes enseigneront la solidarité et non la haine, la reconnaissance envers nos soldats qui nous protègent et non pas des calomnies sur eux à travers le monde.

De son côté, Shouli Moualem a dit: « Shovrim Shetika remet en question la moralité de Tsahal et alimente sans vergogne la campagne internationale de haine contre Israël. Ses actions ne nous ont pas laissé le choix que de légiférer afin que de telles organisations d’entrer dans nos écoles ».

Le texte de loi va devoir maintenant passer en commission puis dans les trois lectures successives pour être définitivement adoptée.

Photo Miriam Alster / Flash 90