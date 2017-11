Loi sur la Nation: la Liste arabe demande l’intervention de l’Union européenne!

Une délégation de députés de la Liste arabe unifiée s’est rendue à Bruxelles pour une série de recontres avec des hauts responsables de l’Union européenne. Leur but déclaré n’est ni plus ni moins de demander à l’UE d’intervenir dans les affaires intérieures de l’Etat d’Israël en faisant barrage à la Loi de la Nation qui entend notamment fixer solidement dans la législation israélienne qu’Israël est la patrie du peuple juif.

Ces quatre députés, Jamal Zahalka, Youssef Jabrin, Aïda Touma-Suleiman et Massoud Ghaneim rencontreront des hauts-fonctionnaires de l’UE, des représentants des diverses formations du Parlement européen ainsi ques ministères belge et français des Affaires étrangères.

Les députés arabes ont faire part de leur satisfaction du fait que ces entretiens auront lieu pour la première fois avec des personnalités internationales de haut rang « pour stopper cette loi raciste et anti-démocratique » (sic) et pour dénoncer « la politique anti-arabe menée parle gouvernement israélien »(re-sic).

« Politique raciste et anti-démocratique » qui permet tout de même à ces traîtres et imposteurs d’agir impunément depuis l’étranger contre l’Etat dont ils sont citoyens et élus. Avec tous les avantages que cela leur procure.

Photo porte-parole Liste arabe unifiée