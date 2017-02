Loi des muezzins : lourde amende pour les récalcitrants

La commission ministérielle des Lois a confirmé l’appui de la coalition pour le projet de loi présenté par le député Motty Yoguev (Habayit Hayehoudi) et David Bittan (Likoud) préconisant d’interdire l’utilisation de haut-parleurs dans les lieux de prières dans des zones habitées entre 23 heures et 7 heures du matin. La loi prévoit pour les récalcitrants une amende allant de 5 000 à 10 000 shekels. Le député Aymand Oudeh, de la Liste arabe unifiée, a prétendu une fois encore qu’il s’agissait d’une injustice ayant pour but de désigner le public arabe comme un ‘ennemi de l’intérieur’. Il a ajouté : « Cette loi ne s’occupe pas de bruit ni de qualité de la vie. Elle n’est qu’une incitation raciste contre une minorité nationale ».