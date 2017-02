Loi de régularisation: Yuli Edelstein s’adresse à des ambassadeurs étrangers

Face à la contestation internationale qui suit l’adoption de la loi de régularisation, le président de la Knesset a décidé de dissiper les mensonges répandus par les organisations d’extrême gauche et les milieux pro-palestiniens. Il s’est adressé à des ambassadeurs, européens pour la plupart et leur a expliqué en quoi consiste cette loi: « Contrairement à ce qui est dit ici et là, cette loi n’est absolument pas une carte blanche pour s’emparer de terres privées appartenant à des Arabes palestiniens. Il s’agit uniquement d’une mesure qui concerne la situation telle qu’elle est aujourd’hui sur le terrain et qui est destinée à régler des conflits de propriété ». Le président de la Knesset a également réfuté l’argument selon lequel il y aurait eu des vices de procédures dans le processus d’adoption de la loi.

Photo Hadas Parush / Flash 90