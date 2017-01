Loi de régularisation: débat et votes reportés d’un jour

Le président de la coalition David Bittan a annoncé que le débat et les votes définitifs qui devaient avoir lieu lundi en séance plénière sur la loi de régularisation sont remis à mardi. Il a expliqué que l’opposition avait déposé des centaines de réserves à la loi en séance de commission dans le but de prolonger sa durée et retarder le vote. Ce qui a réussi.

Lors de la séance en commission, le députée d’extrême gauche Mikhal Rozhin (Meretz) a été une nouvelle fois virulente et a dénoncé la loi en des termes outranciers: « Il s’agit d’une loi instituant le vol par laquelle le gouvernement nous précipitera vers la fin de la solution des deux Etats (…) Au nom d’un messianisme aveugle la droite veut annexer la Rive occidentale et transformer les citoyens israéliens en voleurs tant face au droit international qu’au regard de la morale juive (sic) ».

Photo Miriam Alster / Flash 90