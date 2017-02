La loi de régularisation: De la poudre aux yeux?

Dès le lendemain du vote de la loi de régularisation par la Knesset, les commentaires ont été bon train. Il y avait ceux des opposants à cette loi, qui lui prédisaient déjà, au mieux, de ne pas passer la Cour suprême au pire de trainer Israël devant la Haute cour de justice internationale à La Haye.

Il y avait aussi ceux des partisans d’un règlement du statut de la Judée-Samarie, en faveur des Juifs, mais qui ont tiré la sonnette d’alarme quant aux limites d’un tel texte de loi.

Parmi eux, Yoaz Hendel, historien et directeur de l’Institut stratégique sioniste, qui veut apporter une voix »libérale nationale » au débat politique par l’intermédiaire d’études, de rapports et de recherches qui visent à influencer le gouvernement dans ses choix. Il explique, pour LPH, sa vision de la loi de régularisation.

Le P’tit Hebdo: Certains, y compris à droite, ont expliqué que la loi de régularisation était mauvaise, parce qu’elle reconnaissait de facto, que les Juifs »volent » des terres. Qu’en pensez-vous?

Yoaz Hendel: La loi de régularisation est une loi de compromis, somme toute assez logique. Comme dans n’importe quel autre pays, elle propose de dédommager les propriétaires privés de l’occupation de leur terrain par une tierce personne.

Ceux qui brandissent la notion de vol, l’utilisent à des fins de manipulation. Ce n’est pas du tout une loi qui légalise le vol et en vérité, l’essentiel, ce à côté de quoi passe cette loi, n’est vraiment pas là.

Lph: Que reprochez-vous à cette loi?

Y.H.: Pour moi, cette loi est un pansement, c’est un peu de la poudre aux yeux. Elle permet de cacher le problème, mais pas de le résoudre.

La vraie question que nous devons nous poser, c’est ce que l’on fait avec les territoires de Judée-Samarie dans leur globalité. Depuis 1967, jamais aucun débat de fond n’a eu lieu au sein du gouvernement ou de la Knesset sur ce sujet! C’est cela le vrai problème!

La loi de régularisation est une manœuvre politique, une solution ponctuelle qui règle le statut d’environ 1000 maisons, pas plus! Je vois mal comment une telle loi pourrait changer la réalité du terrain, d’autant plus que Netanyahou était contre, que le conseiller juridique du gouvernement ne la défendra pas et que ses chances de passer la Cour Suprême sont quasi-nulles!

Ce que je reproche à cette loi c’est de ne pas aller assez loin: elle ne parle pas de souveraineté!

Lph: Pourquoi, selon vous, alors que nous avons le gouvernement le plus à droite de notre histoire, le débat dont vous parlez n’a toujours pas lieu?

Y.H.: Les gouvernements successifs, et le gouvernement présent y compris, ont peur d’aborder le sujet de l’annexion. Et je dirais même que les plus frileux sont justement les gouvernements de droite. La loi de régularisation est un symptôme de cette crainte.

Lph: Le statu quo, dans lequel préfèreraient se réfugier les dirigeants, est-il tenable sur le long terme?

Y.H.: Il n’y a jamais eu de statu quo en Judée-Samarie! C’est un mythe! Depuis des années, nous renonçons sans arrêt à d’autres parcelles de territoire: le Sinaï, Gaza, Amona, etc., etc. D’ailleurs les « frontières de 1967 » n’existent plus!

Parallèlement, aucun gouvernement n’a jamais décidé de se pencher sérieusement sur un règlement profond et définitif du statut de ces territoires.

Lph: Annexer la Judée-Samarie, serait, selon vous, la solution au conflit?

Y.H.: Je ne crois pas que nous obtiendrons un jour la paix. Mais nous pouvons clarifier notre situation et donc l’améliorer en nous séparant des Palestiniens sur le plan politique. Pour ma part, je prône une annexion des territoires B et C (Vallée du Jourdain et blocs d’implantation) et une autonomie palestinienne sur les territoires A.

Il est temps de poser les vraies questions sur la table!

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay