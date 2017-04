La loi de régularisation appliquée sur le terrain!

La présidente du groupe Habayit Hayehoudi à la Knesset Shouli Moualem n’a pas caché sa satisfaction après l’annulation d’ordres de destruction qui menaçaient des maisons à Psagot, Kochav Yaakov et Modiin Ilit. Ces ordres ont été bloqués grâce à la nouvelle loi de régularisation votée notamment grâce à cette députée et qui s’applique ainis pour la première fois de manière concrète.

Shouli Moualem a souligné que cette loi a mis en échec des procédures judiciaires entamées par des organisations d’extrême gauche contre des familles qui avaient construit une maison en toute bonne foi et qu’elles habitent depuis de longues années sans que quiconque en ait revendiqué la propriété jusqu’à ce que des organisations israéliennes de gauche entre dans la partie. Elle s’est réjouie de ce « changement radical stratégique » que cette loi permet et qui sauvera des milliers de maisons juives en Judée et en Samarie.

En l’occurrence il s’agissait de quatre maisons à Psagot, cinq à Modiin Ilit et deux à Kochav Yaakov que l’Administration civile a renoncé à faire détruire en se basant sur cette nouvelle loi. Si la propriété privée arabe palestinienne des terrains est prouvée, les requérants seront généreusement dédommagés financièrement ou recevront des terrains alternatifs mais les habitants juifs pourront rester dans leurs maisons qu’ils habitent depuis très longtemps.

Photo Miriam Alster / Flash 90