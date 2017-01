La loi de régularisation adoptée en commission

La commission parlementaire mixte (composée de membres de la commission des Lois et de la commission des Affaires étrangères et de la Défense) chargée de préparer la loi de régularisation a adopté le texte en 2e et 3e lectures. Le vote a été très serré puisque sept députés ont voté en faveur de la loi contre six qui s’y sont opposés. Le texte présenté par Shouli Moualem-Refaeli présidente du groupe Habayit Hayehoudi à la Knesset a bénéficié des voix des députés Likoud Sharren Haskel, Amir Ohana et Avraham Nagossa, de Robert Ilatov (Israël Beiteinou), Tali Plaskov (Koulanou) et Ouri Maklev (Yahadout Hatorah).

A l’issue de la séance, Shouli Moualem-Refaeli a rappelé « qu’Erets Israël appartient au peuple juif » et que cette loi vient introduire ce principe dans le corpus législatif israélien. Elle a également souligné que la droite a été portée au pouvoir par les urnes pour appliquer une politique de droite et non pas celle de Meretz!

Ce n’est pas encore le bout du chemin. Le texte final sera présenté au vote de l’assemblée plénière lundi. Après l’adoption définitif du texte, la Cour suprême va être sans doute saisie et il est fort possible que ses juges invalident la loi.

Photo Miriam Alster / Flash 90