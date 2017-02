LA LOI DE REGULARISATION ADOPTEE A LA KNESSET!

Après des heures d’interventions en séance plénière à la Knesset, précédées par des mois de discussions et tensions politiques, les députés ont adopté en 3e lecture la loi de régularisation, par 60 voix pour et 52 voix contre. Dans la coalition, seul Benny Begin a voté contre et plusieurs députés étaient absents ainsi que le Premier ministre, en vol de retour pour Israël. Le ministre Tsahi Hanegbi, bien qu’opposé à la loi, a tout de même voté en sa faveur.

Durant les débats, l’opposition a exprimé son refus de la loi en « boycottant » le débat et retirant symboliquement toutes ses réserves sur les différents articles du texte et en refusant d’intervenir depuis la tribune mis à part le chef de l’opposition Itshak Herzog. Ce dernier, comme le fait généralement la gauche, a brandi l’épouvantail de poursuites de soldats et civils israéliens devant la Cour pénale internationale de La Haye au cas où la loi était adoptée. Le chef de l’opposition a brandi tous les arguments avancés par la communauté internationale sur « l’illégalité des localités juives » et « l’atteinte portée à la solution des deux Etats »!

Parmi les membres de la coalition, Zeev Elkin a été l’un des plus incisifs pour défendre le texte et pourfendre l’opposition. Il a notamment demandé au Camp Sioniste « où était le Parti travailliste Mapaï d’antan qui était à la pointe du combat pour Erets Israël? » Il a également mis la gauche devant ses contradictions en lui demandant quelle serait son attitude si des Arabes venaient revendiquer la propriété sur des terrains de Tel-Aviv sur lesquels sont construites aujourd’hui des tours…

Après le vote, Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) est monté de manière imprévue à la tribune et a remercié toutes celles et ceux qui ont travaillé depuis des années pour élaborer et faire avancer cette loi ainsi que ceux qui ont permis qu’elle arrive au terme du processus législatif: le Premier ministre Netanyahou, Yariv Levin, Yoav Kich et David Bittan (Likoud), Naftali Benett, Ayelet Shaked et Nissan Slomiansky (Habayit Hayehoudi), les commissions parlementaires concernées, les conseillers et les experts. Lui également a été l’une des chevilles ouvrières de cette loi.

Le député a également remercié deux intervenants particuliers: les habitants d’Amona, qui par leur combat et leur abnégation ont donné le coup de pouce final, et avec ironie, il a lancé un merci tout particulier…à Shalom Akhshav et Yesh Din qui par leur acharnement à vouloir faire déraciner des Juifs d’Erets Israël ont donner un surplus de motivation aux partisans de la loi pour la faire adopter!

Après lui est monté Yoav Kich, co-président avec Betzalel Smotrich du Lobby parlementaire pour Erets Israël qui a déclaré: « Cette loi et juste et morale. Le gouvernement du Likoud tient ses promesses à ses électeurs ainsi qu’à la population juive de Judée-Samarie. Je veux croire que la Cour suprême n’osera pas invalider cette loi afin que nous puissions une fois pour toutes normaliser la présence juive en Judée-Samarie ».

