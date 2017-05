La Loi de la Nation adoptée en commission ministérielle législative

La version « allégée » de la loi constitutionnelle sur la Nation, présentée par Avi Dichter (Likoud) a été adoptée par la commission ministérielle législative. Avant la séance, son vice-président, le ministre du Tourisme Yariv Levin avait indiqué qu’il fallait cesser de traîner les pieds avec ce texte indispensable et le faire enfin entrer dans le processus législatif. Il a espéré que le texte soit définitivement adopté encore lors de cette session.

L’un des points principaux de ce texte est que l’Etat d’Israël est la patrie du peuple juif, un Etat « juif et démocratique » et que seuls les Juifs y disposeront de droits nationaux, les minorités conservant tous les droits civiques, sociaux et religieux.

De manière prévisible, l’Institut israélien de la Démocratie dénonce ce texte qui selon lui « privilégie l’aspect juif de l’Etat à son caractère démocratique ». Même son de cloche à l’extrême gauche avec Zehava Gal-On (Meretz) qui dénonce une loi « raciste » et accuse le texte d’octroyer davantage de droits aux Juifs en Israël au détriment de la minorité arabe! Elle va jusqu’à qualifier cette loi de « déclaration de guerre aux Arabes israéliens »!

Quant à Haaretz, très lu à l’étranger, il titre « Adoption de la loi sur la Nation dans laquelle seuls les Juifs auront des droits nationaux ».

Encore heureux!

Photo Miriam Alster / Flash 90