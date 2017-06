La loi sur les conversions adoptée par la commission ministérielle législative

C’est une victoire pour les deux partis orthodoxes au gouvernement. Leur proposition de loi sur les conversions a passé le premier cap du processus législatif en étant adopté par la commission ministérielle législative. Shass et Yahadout Hatorah avaient déposé un texte qui accorde l’exclusivité des conversions au grand rabbinat d’Israël et interdit toutes les conversions effectuées par des courants non-orthodoxes ou institutions et organismes privés.

La ministre de l’Intégration et de l’Alya Sofa Landver a déjà annoncé qu’elle fera appel de ce texte si le Premier ministre permet qu’il soit discuté et voté à la Knesset.

Les réactions sont diverses. Du côté orthodoxe, c’est la satisfaction. Le grand rabbin d’Israël rav Itshak Yossef s’est félicité de ce « succès »: « Il convient de remercier le ministre de l’Intérieur Arié Dery qui a fait en sorte que cette question trouve enfin sa solution et que les conversions ne puissent se faire en-dehors de la halakh’a et de la Torah. Il n’est pas concevable que soient reconnues des conversions qui ne sont pas orthodoxes ou qui sont réalisées par des institutions non contrôlées ».

A l’opposé, le rav David Stav, président de l’organisation Tsohar a mis en garde contre la grande crise qui en découlera pour les milliers de personnes qui se sont converties par des tribunaux rabbiniques alternatifs, y compris ceux qui suivent scrupuleusement la halakh’a. Il a émis de sévères reproshes aux représentants du sionisme-religieux « qui ont abandonné ce champ de bataille aux partis orthodoxes ».

Le ministre de la Défense et président d’Israël Beiteinou, Avigdor Lieberman, a lui-aussi dénoncé cette décision: « Cette loi telle qu’elle est présentée va dissuader quiconque voudrait se rapprocher du judaïsme et porte atteinte à des dizaines de milliers de personnes qui ont fait leur alya dans le cadre de la loi du Retour, travaillent. servent dans Tsahal et paient leurs impôts. L’Office des conversions a tellement renforcé les conditions pour se convertir depuis quelques années que même Ruth la Moabite ne pourrait plus se convertir aujourd’hui (…) La seule solution serait de redonner aux rabbins des villes le droit de constituer des Batei Dinim pour convertir comme cela se passait dans les années 1990. J’en appelle à la raison mes collègues du Camp national afin d’éviter une scission au sein du peuple juif… ».

Parallèlement à cette loi, et le même jour, la compromis sur la question des « Femmes du Kotel » a été gelé, ce qui a également provoqué la colère du ministre de la Défense ainsi que des milieux libéraux.

