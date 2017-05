La loi constitutionnelle « Israël patrie du peuple juif » sera présentée dimanche

La proposition de loi constitutionnelle sur « Israël, patrie du peuple juif » sera soumise dimanche à la commission ministérielle de législation. Il s’agit d’un texte préparé par le député Avi Dichter (Likoud) qui veut renforcer la notion du droit du peuple juif à avoir sa proprer patrie, juive et démocratique.

Le texte précise que toutes les minorités en Israël auront le droit de se définir comme minorités religieuses ou ethniques, avec égalité de droits et de devoirs et liberté de culte, mais sans aspect national, qui sera réservé aux seuls juifs.

Avi Dichter justifie l’utilité d’un tel texte aujourd’hui car « il y a de plus en plus d’acteurs internationaux mais aussi à l’intérieur du pays qui remettent en cause le droit du peuple juif à une auto-détermination en Erets Israël ». Il rappelle que les Arabes palestiniens – Fatah et Hamas confondus – ne cachent pas leurs aspirations de voir disparaître un jour l’Etat d’Israël, et que dès lors, Israël doit proclamer haut et fort dans sa législation qu’il est la patrie du peuple juif tout en respectant les droits des minorités.

Photo Miriam Alster / Flash 90