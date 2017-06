L’OCDE félicite la politque menée par Moshé Cahlon

La politique économique israélienne est une nouvelle fois à l’honneur après la publication mercredi d’un rapport de l’OCDE qui compte les 35 pays le plus développés de la planète.

Concernant Israël, le rapport complimente notamment le « Plan Neto » lancé par le ministre des Finances Moshé Cahlon, le taux exceptionnellement bas du chômage, le ralentissement de la hausse des prix du logement ou encore les dernières mesures fiscales adoptées par le ministre. L’OCDE note avec satisfaction que ces différents marqueurs seront signes de croissance, d’emploi et de hausse revenus pour les familles et les retraités. L’organisation prévoit pour Israël un taux de croissance de 3,5% pour les années 2017 et 2018.

Une fois de plus, le rapport de l’OCDE félicite la solidité de l’économie israélienne en dépit de la situation géopolitique du pays. Il soutient et encourage la politique voulue par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre des Finances Moshé Cahlon d’augmentation de la concurrence notamment dans le domaine agro-alimentaire afin de faire baisser les prix à la consommation.

