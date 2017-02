Le Lobby pour la terre d’Israël exprime son soutien à Netanyahou

A quelques jours à peine du départ de Binyamin Netanyahou pour Washington, le Lobby pour la terre d’Israël a publié une lettre ouverte adressée au Premier ministre dans laquelle il lui exprime son soutien dans la mission ardue qu’il va accomplir.

Ses membres ont écrit notamment : « Après huit années difficiles, au cours desquelles vous avez défendu fermement les intérêts de l’Etat d’Israël concernant les implantations et la sécurité, vous avez su saisir l’occasion de l’entrée en fonction de la nouvelle administration américaine ». Ils l’ont assuré également de leur appui pour l’adoption de la loi ‘historique ‘ de la régulation et pour la relance de la construction en Judée-Samarie’.

Ils ont ensuite ajouté : « Cette dernière semaine, à cause notamment des pressions exercées par les Etats arabes et d’autres organisations, des messages inquiétants nous sont parvenus en provenance du gouvernement des Etats-Unis concernant l’implantation en Judée-Samarie et le droit incontestable de l’Etat d’Israël de construire et de développer la terre d’Israël ».

Ils ont terminé ainsi: “Face à ces dangers et en prévision de votre rencontre programmée avec le président Trump, nous tenons à soutenir les efforts que vous déployez pour empêcher la création d’Un Etat arabe terroriste au cœur d’Eretz Israël et pour continuer à agir librement en multipliant la construction dans toute la Judée-Samarie ». Pour conclure, ils lui ont souhaité que son voyage soit une réussite. Photo Hezki Ezra – Aroutz Sheva