Livni : ‘Il faut changer de gouvernement’

La députée Tsippi Livni, du parti de gauche ‘Camp Sioniste’, ne change pas de registre. Dans une interview accordée dimanche matin sur Reshet Bet, elle a critiqué une nouvelle fois la politique du gouvernement et prétendu que ‘la poursuite de la construction dans les implantations juives, et en particulier dans les points de peuplement isolés, portait atteinte à l’Etat d’Israël et empêcherait de parvenir un jour à un accord avec les Palestiniens’. Elle a ajouté que « ceux qui souhaitaient la paix avec les Palestiniens arrivaient à la conclusion qu’il fallait adopter la ‘solution des deux Etats’ ». Evoquant ensuite la crise au sein de la coalition, elle a estimé qu’il fallait ‘changer le gouvernement et ses dirigeants’ soit en organisant de nouvelles élections soit en créant un gouvernement alternatif’.